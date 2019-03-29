Son Dakika Haberleri: Avrupa Yaz Saatine Geçiyor

Avrupa Yaz Saatine Geçiyor

1 saat önce

TÜRKİYE'de ise saatler ileri alınmayacak.

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TÜRKİYE'de ise saatler ileri alınmayacak. Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 2'den 1'e, İngiltere ile 3'ten 2'ye inecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin Avrupa Birliği'nde (AB) yaz saati uygulamasının kaldırılması için gerçekleştirdiği oylamada öneri, 410'a karşı 192 oyla kabul edilmişti. AP'nin kararını üye ülkeler de benimserse, 2021 Mart ayının son pazar günü itibarıyla kalıcı olarak kış veya yaz saatinde kalınacak. Ülkelerin tercihlerini Nisan 2020'ye kadar AB Komisyonu'na bildirmeleri gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:07 

Fransa, Almanya, Avrupa, Türkiye, Güncel
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