Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi - Son Dakika

Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi
01.01.2021 02:09
Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi.
Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.
Brandenburg Kapısı önünde sadece televizyondan yayınlanan bir konser verildi.
Alanın çevresinde insanların toplanmaması için tel örgüler yerleştirildi ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Gece sokağa çıkış yasağı getirilen Bavyera eyaletinde polis yoğun bir şekilde yasağa uyulup uyulmamasını denetledi.
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