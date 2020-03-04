Avrupa yerine münbiç'e giden mülteci: 'türkiye avrupa'dan daha iyi? - Son Dakika
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Avrupa yerine münbiç'e giden mülteci: 'türkiye avrupa'dan daha iyi?

6 saat önce

Avrupa yerine Münbiç'e giden mülteci: 'Türkiye Avrupa'dan daha iyi'Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Ümraniye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölge oluşturduğu alanlardan olan Münbiç'e döndüler.

Avrupa yerine Münbiç'e giden mülteci: 'Türkiye Avrupa'dan daha iyi'

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Ümraniye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölge oluşturduğu alanlardan olan Münbiç'e döndüler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Suriyeli mültecilerden gelen talep üzerine bir otobüs tahsis ettiklerini ve 3 aileyi (25 kişi) Münbiç'e uğurladıklarını belirterek, talepler doğrultusunda memleketlerine dönme konusunda Suriyeli mültecilere yardımcı olacaklarını da söyledi.

İpsala ve Pazarkule sınır kapılarına akın eden mültecilerin tam tersine, Ümraniye'de yaşayan Suriyeli mültecilerden bir grup, Yunanistan'a gitmek yerine memleketlerine dönmeyi tercih etti. Ümraniye Belediyesi'ne Suriye Münbiç'e gitmeyi talep eden mültecilerin bu isteğini Başkan İsmet Yıldırım geri çevirmedi ve AFAD ile koordineli bugün 25 Suriyeli'yi Münbiç'e yolladı.

'TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA İYİ'

6 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Abdullatif İbrahim, ülkesine gittiğinin sorulması üzerine, 'Türkiye Avrupa'dan daha iyi. İnsanları daha iyi. Biz kendimiz burada çok mutluyuz. Türkleri seviyoruz. 6 yıldır memleketimizin özlemini çekiyoruz. Biz dün belediyeye müracaat ettik ve onlardan da Allah razı olsun, hemen işleme alıp bizi memleketimize göndermeye karar verdiler. Bizde Münbiç'te Türk askerleri olduğu için çok mutluyuz. Türkler bize orada da yardımcı olacak bunu biliyoruz. Ailemde beni Münbiç'ten arayıp, oranın artık güvenli olduğunu söylediği için dönmeye karar verdik' diye konuştu.Suriyeli İbrahim, memleketine döndükten sonra Türkiye'ye bir gün mutlaka geleceğini ve İstanbul'u çok özleyeceğini söyledi.

'MÜNBİÇ'E DÖNMEK İSTEDİLER'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Suriyeli vatandaşları uzun zamandır misafir ettiklerini belirterek, 'İlçemizde 19 bin 500'e yakın aileyi misafir ediyoruz. İşsiz olan birçok aileye de hem belediyemiz olarak hem hükümetimiz olarak birçok yardımlarımızı yapıyoruz. Suriyeli vatandaşların özgürlüklerine kavuşması için Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı operasyonları ile güvenli bölge oluşturduk. Hükümetimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Ümraniye'de yaşayan 3 ailemiz kendi arzu ve istekleriyle güvenli bölgeye yani Münbiç'e dönmek istediler. Biz de onlara yardımcı olduk. Biliyorsunuz sınır kapılarını açtık ve Batı'ya doğru gidenler var ancak bu kafile memleketine dönmeyi tercih etti. Kendi vatanı başka oluyor insanın. Biz mültecileri göndermeye devam edeceğiz talep çerçevesinde. Biz de önceki günlerde gelen talepler üzerine bir otobüs tahsis ettik ve sınıra kadar gidecekler, orada AFAD önderliğinde hareket edecekler' dedi.

Ortalama 6 yıldır İstanbul Ümraniye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, öğle saatlerinde memleketleri Münbiç'e doğru, Ümraniye Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle yola çıktılar. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise aileler ve çocuklara hediyeler verdi.

Avrupa yerine münbiç'e giden mülteci: 'türkiye avrupa'dan daha iyi?

Avrupa, Münbiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:50 Kaynak: DHA
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