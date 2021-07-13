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Avrupa yeşil mutabakatı kapsamında Mapei'den yeni proje - Son Dakika

Avrupa yeşil mutabakatı kapsamında Mapei'den yeni proje

13.07.2021 11:12
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Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarım ve inşaat yapmak için yenilikçi çözümler geliştiren Mapei, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarım ve inşaat yapmak için yenilikçi çözümler geliştiren Mapei, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. En yeni projesi, karbon nötrlüğe giden yolda ürünlerin ve insanların sıfır emisyonlu hareketliliğini sağlamayı hedefleyen global bir konsorsiyum projesi olan Arena del Futuro ile çözüm sunmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından faaliyete geçirilen "Avrupa Yeşil Mutabakatı"/ "Green Deal", 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salınımı hedefliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bir yandan daha yeşil ve daha temiz bir dünya planlanırken, diğer yandan da yeni sektörler, iş alanları ve piyasaların oluşması hedefleniyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sürdürülebilir tarım yöntemleri sağlamak, biyo-çeşitliliği korumak, karbon emisyonunu azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, sanayide çevre dostu üretim yöntemlerini benimsemek, inşaat sektörünün faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu en düşük seviyeye indirmek, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak gibi kilit noktalarda projeler geliştirilmesi için teşvik sağlanması planlanıyor.

"Eski ve verimli olmayan binalar yenilenecek"

Yeşil Mutabakat kapsamında AB Komisyonu tarafından yoğun bir şekilde eski ve verimli olmayan binaların yenileneceği üzerinde durulduğunu belirten Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur konu hakkında şu açıklamlarda bulundu: "Bu yenileme işlemleri sırasında döngüsel ekonomiye katkısı olacak materyal kullanımı ön plana çıkıyor. Bu gelişmenin çimento ve yapı sektörü için yeni fırsatlar doğuracağı öngörülebilir. Bu kapsamda demir-çelik ve çimento gibi yoğun enerji endüstrilerinin karbon ayak izinin tutulması ve modern teknolojilerle emisyonunun azaltılması hayati önem taşıyor."

"Düzenleme ilk klinker sektörlerden başlayacak"

Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin ilk olarak ticaret hacmi yüksek olan klinker (çimento ana hammaddesi), kireçtaşı (lime) ve alçı (plaster) sektörlerini kapsama alarak yürürlüğe gireceği bekleniyor. İlerleyen aşamalarda ise kağıt, organik kimyasallar, cam ve seramik ürünleri, kok, gübre, rafineri ürünleri, temel demir-çelik ürünleri ve alüminyum gibi ürünler kapsama alınacağı düşünülüyor.

AB pazarına yapılan ihracat kaynaklı karbon salımı için ödenecek vergiden en çok çimento sektörünün etkileneceği öngörüsünün altını çizen Tarmur; "Sektörel karbon verimliliği göz önüne alındığında, AB ile ihracatta karşılaşılması muhtemel gelir kayıpları (karbon fiyatının ton başına 30 ya da 50 euro olması durumuna bağlı olarak) çimento sektöründe yüzde 13,2 - yüzde 22; demir-çelikte yüzde 1,7 - yüzde 2,8 olarak hesaplanıyor. Ayrıca, sınırda karbon düzenlemesinin olumsuz makroekonomik etkilere yol açabileceği, ancak bu olumsuz etkilerin üreticilerin karşılaştığı diğer vergilerde bir hafifleme ile dengelenebileceği ve böylelikle ortaya koyulabilecek çevre politikasının aslında bir kazanıma dönüşebileceği de değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Mapei'nin temel taahhütlerinden biri, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarım ve inşaat yapmak için en iyi ve en yenilikçi çözümlerini sunabilmek olduğunu vurgulayan Tarmur sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu doğrultuda, enerji tüketimini azaltacak ve çok düşük oranda uçucu organik bileşik emisyonuna sahip olacak şekilde geliştirilen, yenilikçi, geri kazanılmış, ultra hafif hammaddelerle formüle edilen ürünlerle kaliteli ve dayanıklı binaların inşa edilmesine katkıda bulunuyoruz. Mapei Grup olarak yer aldığımız en yeni projemiz karbon nötrlüğe giden yolda ürünlerin ve insanların sıfır emisyonlu hareketliliğini sağlamayı hedefleyen global bir konsorsiyum projesi olan Arena del Futuro ile çözüm üretmeye devam ediyoruz."

Devrim niteliğindeki bu projeyi benzersiz kılan şeyi; "Dünyada ilk kez, prestijli üniversiteler ve kurumlar tarafından desteklenen ve önemli uluslararası sanayi şirketlerinden oluşan bir havuzun, önümüzdeki birkaç ay boyunca ortaya çıkacak olan bu fütüristik teknolojiyle ilgili tüm verileri analiz etmek amacıyla iş birliği yapacak olması" olduğunu nitelendiren Selman Tarmur, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen bir diğer girişimlerini ise şu şekilde açıkladı: "Döngüsel ekonomi de bir diğer girişimimiz ise uzun ömürlü ve sürdürülebilir yol yüzeyleri oluşturmak için yenilikçi geri dönüşüm süreçleri ile türetilen termoplastik polimerlerin kullanılmasına dair IREN ve MAPEI SpA arasında imzalanan döngüsel ekonomi anlaşmasıdır." - İSTANBUL

Avrupa yeşil mutabakatı kapsamında Mapei'den yeni proje

Avrupa Birliği, Enerji, Karbon, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa yeşil mutabakatı kapsamında Mapei'den yeni proje - Son Dakika Ekonomi


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