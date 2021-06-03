Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da geçmişte 20-30 metreden çıkan suyun, şimdi 250 metrelere kadar inilmesine rağmen zor bulunduğunu belirterek, "Karapınar'da obrukların sayısı 600'ü geçmiş durumda. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu, şimdi onu tekrar canlandırmak için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Kurum, Konya Sanayi Odası'ndan katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri'nde Konya'nın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çok derinden hisseden şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'ni farklı bölgelerinde afetler yaşandığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Konya'mızda, geçmişte 20-30 metreden çıkan su, şimdi 250 metrelere kadar inilmesine rağmen zor bulunuyor. Karapınar'da obrukların sayısı 600'ü geçmiş durumda. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu, şimdi onu tekrar canlandırmak için seferber olmuş durumdayız. Ülkemizin her yerinde, aşırı hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz. Bu afetlerde canlarımızı kaybediyoruz."

Dünyada da kutuplarda buzulların eridiğini, ülke büyüklüğünde orman yangınları olduğunu anlatan Kurum, bulaşıcı hastalıkların da insanlığın en büyük tehdidi olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği meselesine olan ilginin arttığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği artık, mimari ve mühendislik anlayışlarını, şehirlerimizi etkileyen bir fenomendir. Modern dönemde geliştirdiğimiz bütün paradigmaları yerle bir etmektedir. BM, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası yapılar, dünyaya her gün yeni teklifler sunmakta, tüm coğrafyaları etkileyecek yeni kararlar almaktadır. İşte bugünkü gündemimiz olan Avrupa Yeşil Mutabakatı da dünyaya sunulan yeni bir tekliftir. Ülkelerin gündemine oturmuştur."

Yeni dünya düzeninde, iklim değişikliğinin herkesin ortak noktası olduğunu ifade eden Kurum, bu düşüncenin, tüm dünya ekonomilerinde derin bir dönüşüme yol açacağını söyledi.

"Son 50 yılda dünya nüfusu 2 kat artarken, küresel kaynak kullanımı 3 kat arttı"

Kurum, "kullan-at" döneminin sona ermeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son 50 yılda dünya nüfusu 2 kat artarken, küresel kaynak kullanımı 3 kat arttı. Artık dünya genelinde olmasa da, al-kullan-dönüştür, yani döngüsel ekonomiye geçişin izlerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Avrupa Birliği, 2019'da yeşil mutabakatla ilgili kendi hedeflerini koydu. 2050 yılında karbon nötr bir kıta olacaklarını ve bu yolda, Paris Anlaşması'nı da olmazsa olmaz bir şart olarak gördüklerini ifade ettiler."

Türkiye'de, yaklaşık 30 yıldır iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında çok büyük bir müktesebat ve çok güçlü bir devlet iradesi olduğunu anlatan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini bildirdi.