Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logoları artık diplomalarımızda yer alacak 27.12.2021 - Son Dakika
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Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logoları artık diplomalarımızda yer alacak 27.12.2021

27.12.2021 17:16
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logoları artık diplomalarımızda yer alacak 27.12.2021

Üniversitemizin on lisans programı diplomalarında "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi" logolarını kullanmaya hak kazandı.

Üniversitemizin on lisans programı diplomalarında "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi" logolarını kullanmaya hak kazandı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer verme hakkını kazandı. Bu 129 lisans programı arasında Üniversitemizin aşağıdaki 10 lisans programı da bulunuyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Matematik Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği İmalat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ilk, orta ve yükseköğretim dahil mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade ediyor.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ise, her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini arttırmaya yardımcı oluyor ve farklı ülke ve kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor.

Konu ile ilgili YÖK Başkanlığı'nın 23 Aralık 2021 tarihli duyurusunu okumak için tıklayınız.

Not: Diplomalarda logonun basılması ile ilgili YÖK Başkanlığı'ndan gelecek uygulama bilgisine göre işlem yapılacaktır. İlerleyen süreçte konu ile ilgili yapılacak açıklamalar için Üniversitemiz web sayfası veya Atılım Blink mobil uygulamasında yayınlanacak olan duyuruları takip ediniz.

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Türkiye, Lisans, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logoları artık diplomalarımızda yer alacak 27.12.2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logoları artık diplomalarımızda yer alacak 27.12.2021 - Son Dakika
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