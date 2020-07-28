Avrupa'yı sallayan kadın kuaför gelinleri doğada hazırlıyor - Son Dakika

Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan Avrupa şampiyonu kadın kuaförü Hatice Özkan, gelinleri doğal ortamda özel günlerine hazırlıyor. Özkan, "İsteyen gelinlerimizi doğal ortamda hazırlayabiliyoruz. Açık hava gerçekten huzur veriyor" dedi.

Savur'da evinin küçük bir odasında maddi kazanç beklemeden genç kızları mutluluğu için ayıran Özkan, burada kızların saçlarını yapıyor. Eğitim almadan kendi çabalarıyla kuaförlük mesleğine adım atan Özkan, hayalini gerçekleştirmek için 17 Şubatta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışması elemelerine katıldı. Özkan 17 ülkeden gelen kuaförlerin katıldığı yarışmada bireysel olarak makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu.

Avrupa'da birçok rakibini geride bırakarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Özkan, gelinlerini Savur'un doğa harikası olan Yeşilsu'da hazırlıyor. Özkan, "İsteyen gelinlerimizi doğal ortamda hazırlayabiliyoruz. Açık hava gerçekten huzur veriyor. Gelinlerimizi sakinleştiriyor, en azından birazcık düğün stresinden uzak tutuyoruz onları. Böyle huzur veren bir yerde saçlarını makyajlarını yapabiliyoruz" diye konuştu. - MARDİN