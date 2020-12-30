Avrupa, yılbaşını korona virüs salgını gölgesinde kutlayacak - Son Dakika

Avrupa ülkeleri, bu yıl öncekilerden farklı olarak yeni yıla Covid-19 salgını gölgesinde girecek. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Polonya'da ve İngiltere'de günlük vaka sayısındaki artışı önlemek amacıyla yılbaşı kapsamında sıkı önlemler alındı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını kontrol altında tutma çabası Avrupa ülkelerini yılbaşında yeni önlemler almaya itti. İtalya, yılbaşı öncesinde kutlamalar sırasında kalabalıklar oluşmaması için tam kapanma uygulayacak. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin 19 Aralık'ta açıkladığı Noel Bayramı ve yılbaşı tatili döneminde geçerli olacak Covid-19 kısıtlamalara göre İtalya'da bugün yerel saatle 22.00'de sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak, yasak 4 Ocak 05.00'e kadar geçerli olacak. Kısıtlamaların bölgesel bazda uygulandığı İtalya'da 31 Aralık-4 Ocak arasında tüm ülkede en yüksek risk olarak tanımlanan "kırmızı bölge" uygulaması geçerli olacak. Kırmızı bölgelerde, iş ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bölgeler ve şehirlerarası seyahatlere acil durumlar haricinde izin verilmiyor. Ancak yılbaşı tatili döneminde 05.00-22.00 arasında günde 1 kez olmak kaydıyla en fazla 2 kişilik ziyaretlere ve 30 kilometre mesafedeki nüfusu 5 binden az olan beldeler arasında seyahatlere izin veriliyor.

OTELLERDE TOPLU KUTLAMA YASAK

İtalya'da yılbaşı günü restoranlar 22.00'ye kadar açık kalabilecek, ancak sadece paket servisi yapabilecek. Yılbaşını otelde kutlamak isteyenler ise yılbaşı yemeğini odalarında yemek zorunda kalacak. Otel restoranları 05.00'e kadar ancak oda servisi şeklinde hizmet verebilecek. Otel restoranları müşterilerini ağırlayamayacak. Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenler 400 ila bin Euro arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacak.

Şehir meydanlarında yapılan geleneksel yılbaşı kutlamaları yerine bazı yerel yönetimler ışık ve müzik gösterisi düzenleyerek internet üzerinden yayın yapmayı planlıyor. Başbakan Conte, tatil döneminde sokağa çıkma yasağı kararını "acı verici" ifadesiyle duyurmuştu.

FRANSA'DA EVDE YAPILACAK ÖZEL KUTLAMALAR 6 KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Fransa'da da Covid-19 salgını nedeniyle yılbaşı kutlamaları kısıtlandı. Kısıtlamanın amacı ise "vaka sayısındaki artışı önlemek" şeklinde açıklandı. Fransızların uygun şekilde doldurulmuş bir izin belgesi olmadan yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Halka açık alanlarda kutlamak yapmak yasak iken, evde yapılan özel kutlamalar 6 kişiyle sınırlandırıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex, sokağa çıkma yasağının "sıkı bir şekilde kontrol edileceğini" ifade ederken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yılbaşı gecesi en az 100 bin polis ve jandarmanın seferber edileceğini açıkladı.

Uluslararası anket şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre Fransızların yüzde 43'ü yeni yılı kutlamak istiyor.

POLONYA'DA YILBAŞI KUTLAMALARINA KORONA VİRÜS GÖLGESİ

Yeni yıla girmeye saatler kala Polonya'da da yılbaşı kutlamaları iptal edildi. Her yıl metropoller başta olmak üzere onlarca kentte meydanlarda düzenlenen havai fişekli, müzikli eğlenceler bu sene korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Korona virüsün ikinci dalgasının kabus gibi çöktüğü ülkede vaka sayılarının hızlı artışı Polonya hükümetini de sıkı tedbirler almaya itmişti. Maske takma zorunluluğu, sinema, tiyatro, müze gibi kültür kurumlarının, fitness ve spor salonlarının kapatılması, gastronomi mekanlarında paket servise geçilmesi, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi gibi birçok kısıtlama getirilen ülkede buna rağmen günlük vaka sayıları 27 bine, günlük ölüm sayısı ise 674'lere ulaşmıştı. Sağlık sisteminin kapasitesinin aşılması sınırına gelinmesi üzerine ise ülkede 17 Aralık'ta "ulusal karantina" ilan edildi. Bu kapsamda diğer önlemlere ek olarak alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri, kayak merkezleri kapatılırken, her türlü Noel ve yılbaşı kutlaması da iptal edildi. Yılbaşı akşamı yerel saatle 19.00'dan 1 Ocak Cuma 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede, yılbaşını evlerinde kutlayacak vatandaşlara ise 5 kişi sınırlaması getirildi.

Şimdilik 17 Ocak'a kadar sürmesi kararlaştırılan ulusal karantina kapsamında yalnızca eczane, market ve temizlik maddesi satan gibi gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanların açık olduğu Polonya'da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 1 milyon 281 bin 414 vaka tespit edilirken, 28 bin 19 kişi de hayatını kaybetti.

ALMANYA YENİ YILA SIKI KORONA ÖNLEMLERİ ALTINDA GİRECEK

Yılbaşı akşamı Almanya'da ise 13 Aralık'ta federal hükümetin ve eyaletlerin birlikte aldığı kararlar uygulanacak. Alınan kararlar kapsamında kafeler, restoranlar, barlar, diskolar, eğlence kulüpleri kapalı kalmaya devam edecek. Yılbaşı eğlencelerinin evlere taşınması beklenirken, evlerde de iki farklı haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler kuraldan muaf olacak.

HAVAİ FİŞEK SATIŞI YASAK, KULLANIMI SERBEST

Almanya'da havai fişek satışı bu yıl için yasaklandı. Fakat genel bir havai fişek atma yasağı gelmemesi de kafaları karıştırdı. Yalnızca belediyelerin belirleyeceği bazı caddelerde ve kamusal alanlarda havai fişek ateşlenmesi yasak olacak. Önceden ellerinde havai fişek bulunan vatandaşlar kendi bahçelerinde, balkonlarında, teraslarında, özel mülklerinde bunları ateşleyebilecek. Ama önceki yıllardan kalma havai fişeklerin yanlış depolamadan dolayı zarar görmüş olabileceği için kullanımının tehlikeli olacağı düşünülerek bu yıl için ateşlenmemesi tavsiye ediliyor. Ayrıca havai fişekten kaynaklanan yaralanmaların, sağlık sistemi için ekstra bir yük oluşturacağı düşünülüyor.

TOPLANMA VE ALKOL YASAĞI

Almanya'da yıl başında sokaklarda toplanma yasağı uygulanacak. Özellikle havai fişek atmak ve kutlama yapmak için vatandaşların sokaklarda bir araya gelmesi istenmiyor. Baden-Württemberg ve Bavyera gibi bazı eyaletlerde, yerel saatle 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı, yılbaşı akşamında da uygulanacak.

31 Aralık'ta 14.00'ten sonra alkollü içeceklerin satışı veya evlere servisi yasak olacak. Söz konusu yasak, 1 Ocak saat 06.00'ya kadar geçerli olacak. Yine açıkta ve kamusal alanlarda alkol tüketimine yılbaşında da müsaade edilmeyecek.

İNGİLTERE'DE YILBAŞI KADEMELİ KISITLAMALARLA KUTLANACAK

İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken, İngiltere hükümeti ülkenin büyük bir bölümünde en yüksek kısıtlama seviyesi olan 4. seviye kuralları uygulanacağını bildirdi. İngiltere'de 31 Aralık'tan itibaren Londra, Manchester ve Birmingham gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere ülkenin dörtte üçünde seviye 4 kısıtlamaları uygulanacak. Yılbaşı arifesinde yaklaşık 44 milyon kişinin seviye 4'teki kısıtlamalar kapsamında olacağı belirtilirken, bu bölgedeki vatandaşların başka hane bireyleri ile toplanamayacakları belirtildi. İngiltere'nin güneyinde tespit edilen Covid-19 mutasyonu nedeniyle uygulanan en yüksek seviye kısıtlamalar, 31 Aralık'tan itibaren İngiltere'nin orta ve kuzey bölgelerini de kapsayacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock en yüksek seviye kısıtlama bölgelerinin arttırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Sağlık Servisi (NHS) büyük bir baskı altında. Bunun meydana gelmekte olan etkisini görebiliyoruz. Yeni mutasyon nedeniyle nüfusun dörtte üçünde seviye 3 ve seviye 4 kısıtlamaları uygulanacak" dedi.

İngiltere'de hükümetin kısıtlamaları ağırlaştırmasıyla halk yeni yıl arifesi için plan yaparken kendi bölgelerinin kısıtlama kurallarını takip etmek zorunda.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE

İngiltere'de 4. seviye kısıtlamalarının uygulandığı bölgelerde restoran ve barlar paket servis haricinde kapalı kalırken, bu kural yeni yıl arifesinde de geçerli olacak. Dördüncü seviye kısıtlama bölgelerinde ikamet eden kişilerin başka hane bireyleri ile iç mekanlarda toplanmaları yasaklanırken, kademe 4 kurallarına göre farklı hanelerden yalnızca 2 kişi dışarıda buluşabilir. Aynı zamanda seviye 4 kısıtlamalarının olduğu bölgede yaşayanlar farklı kısıtlama seviyelerinin uygulandığı bölgelere seyahat edemeyecek. Seviye 4 bölgeleri Başkent Londra da dahil olmak üzere Manchester, Birmingham, Cheshire, Derbyshire, Lancashire gibi İngiltere'nin büyük nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgeler olarak belirlendi.

ÜÇÜNCÜ SEVİYE

İngiltere'de 3. seviyedeki yerel kısıtlamalara göre vatandaşlar farklı hane bireyleriyle iç mekanlarda toplanamazken, en fazla 6 kişilik gruplar halinde dışarıda buluşabilecek. Seviye 3 bölgelerinde restoranlar seviye 4'te olduğu gibi paket servis haricinde yeni yıl arifesinde de kapalı olacak.

İKİNCİ VE BİRİNCİ SEVİYE

İngiltere'de 2. seviye kısıtlama bölgelerinde restoranlar ve barların yemek servisi yapılması koşuluyla açık kalabileceği belirtilirken, 22.00'den sonra işletmelerde sipariş alınmaması gerektiği ve 23.00'ten sonra kapatılması gerektiği belirtildi. Seviye 2'de yaşayanlar yılbaşı gecesi başka hane bireyleri ile destek balonu oluşturabilir ve birbirlerini ziyaret edebilir. Birinci kademe kısıtlama bölgelerinde ise insanlar 6 kişilik gruplar halinde iç veya dış mekanlarda toplanabilir.

İSVEÇ'TE KUTLAMALARA YASAK YOK

Bu yıl İsveç'te de yılbaşı buruk geçecek. Korona virüs salgını nedeniyle restoran ve otellerde kalabalık bir şekilde yeni yıl kutlamaları yapılmaması tavsiye edildi. Evlerde yapılacak kutlamaların ise 8 kişi ile sınırlandırılması istendi.

(İHA)