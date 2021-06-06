KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri yapılıyor

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının belirleneceği seçmeler Kastamonu'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelerde 63 sporcu yer alıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın, AA muhabirine, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gidecek ekibi belirlemek amacıyla seçme müsabakaları yaptıklarını söyledi.

Seçmelerin 4 Haziran'da başladığını anlatan Arın, "1 Temmuz'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası için seçmeler yapıyoruz. On üç sıklette 63 sporcumuz var. Her sıklette bir ya da iki sporcu almak istiyoruz." dedi.

Elemeler sonucunda oluşturulacak takımın 11 Haziran'da kampa başlayacağını belirten Arın, şunları kaydetti:

"Burada 20 gün kamp yapacağız. Kampımızın bitiminde Gürcistan'a hareket edip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Elemeler çok güzel geçiyor. Çok yetenekli sporcularımız var. Hepsi gelecek vadediyor. Sekiz yıl sonraki olimpiyatların altyapısı için önemli sporcular. Hedefimiz asıl yatırımı altyapımıza yapıp bu sporcularımızı destekleyip 2028'deki olimpiyatlara genç sporcu kardeşlerimizi hazırlamak istiyoruz."

Arın, seçmelerin yarın yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacağını sözlerine ekledi.