KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının belirlenmesi için Kastamonu'da yapılan seçmeler tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelere 63 sporcu katıldı. Seçmeler sonucunda federasyon tarafından belirlenecek 23 sporcu, temmuz ayında Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası için kampa girecek.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine, milli takım seçmelerine 4 Haziran'da başladıklarını hatırlattı.

Bugün itibarıyla seçmelerin tamamlandığını belirten Dereköylü, "1-12 Temmuz arasında Tiflis'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı temsil edebilecek en iyi çocukları seçip 13 sıklette bu şampiyonaya katılmak istiyoruz. Buraya Türkiye şampiyonalarında derecesi olan sporcuları çağırdık. Önemli olan ülkemizi temsil edebilecek sporcuyu bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta 26 sporcunun yer alacağını anlatan Dereköylü, "Burası rakım olarak bazı sporculara farklı geldi. Zorlanan sporcularımız oldu. Ama federasyonumuzun mükemmel bir tesisi var. Böyle bir imkanda çalışmak herkese nasip olmaz. Bizim amacımız çocukların teknik ve kapasitelerine yönelik nasıl boks yaptıkların görüp bu güzel tesislerde daha güzel çalıştırmak." diye konuştu.

Milli boksör Abdülsamet Eroğlu ise 6 yıldır boks yaptığını söyleyerek, "Üç Türkiye şampiyonluğum var. Burada 3'te 3 yaparak 57 kiloda birinci oldum. Kampa hazırım." ifadelerini kullandı.