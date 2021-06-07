Üye Girişi
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı - Son Dakika

KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı

07.06.2021 15:43

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının belirlenmesi için Kastamonu'da yapılan seçmeler tamamlandı.

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının belirlenmesi için Kastamonu'da yapılan seçmeler tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelere 63 sporcu katıldı. Seçmeler sonucunda federasyon tarafından belirlenecek 23 sporcu, temmuz ayında Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası için kampa girecek.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine, milli takım seçmelerine 4 Haziran'da başladıklarını hatırlattı.

Bugün itibarıyla seçmelerin tamamlandığını belirten Dereköylü, "1-12 Temmuz arasında Tiflis'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı temsil edebilecek en iyi çocukları seçip 13 sıklette bu şampiyonaya katılmak istiyoruz. Buraya Türkiye şampiyonalarında derecesi olan sporcuları çağırdık. Önemli olan ülkemizi temsil edebilecek sporcuyu bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta 26 sporcunun yer alacağını anlatan Dereköylü, "Burası rakım olarak bazı sporculara farklı geldi. Zorlanan sporcularımız oldu. Ama federasyonumuzun mükemmel bir tesisi var. Böyle bir imkanda çalışmak herkese nasip olmaz. Bizim amacımız çocukların teknik ve kapasitelerine yönelik nasıl boks yaptıkların görüp bu güzel tesislerde daha güzel çalıştırmak." diye konuştu.

Milli boksör Abdülsamet Eroğlu ise 6 yıldır boks yaptığını söyleyerek, "Üç Türkiye şampiyonluğum var. Burada 3'te 3 yaparak 57 kiloda birinci oldum. Kampa hazırım." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı
KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı

Kastamonu, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes 21:09 Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı 18:13 Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti         
20:38
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na katılacak erkek milli takımının seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement