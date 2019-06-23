Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası
1 saat önce
İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 3 bronz madalya elde etti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:11 Kaynak: AA
'da düzenlenen Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 3 bronz madalya elde etti.
Faenza kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde serbest stil 45 kiloda Tolga Özbek
, 71 kiloda Muhammed Halit Özmuş ve 92 kiloda Ömer Ağtaş bronz madalya kazandı. Türkiye
, şampiyonayı 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.
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