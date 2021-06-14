Üye Girişi
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

14.06.2021 23:23
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı, System.String[]

17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı.

17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçilerden Hakan Büyükcıngıl, 110 kiloda Ukraynalı Valentyn Andriets'i (10-0) ve Gürcü Giga Shavadze'yi (16-5) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Büyükcıngıl, yarı finalde Gürcü asıllı Fransız Levan Lagvila'ya mağlup olarak final şansını yitirdi. Hakan Büyükcıngıl, bronz madalya için repesajdan gelecek Azerbaycanlı İsmailov-Letonyalı Lukins galibiyle karşılaşacak.

55 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak, ilk turda Gürcü Tamazi Sulumanidze'ye 3-0 önde bitirdiği ilk devre sonrası 2. devrede verdiği puanlarla (6-5) yenildi. Gürcü güreşçi finale yükseldiği için Abdullah Toprak, repesajda Macar Balasz Racz'i yenmesi halinde Ukraynalı Skoryk ile karşılaşacak.

65 kiloda Rus Marad Fadzaev'ye mağlup olan Ahmet Yağan da repesajda Bulgar Petrov Dyankov ile karşı karşıya gelecek.

80 kiloda Fatih Altunbaş ve 48 kiloda Bekir Keser, ilk turdaki maçlarında rakiplerine yenilerek elendi.

Turnuvada yarın 45 kiloda Yunus Emre Battal, 51 kiloda İsmet Aydınlı, 60 kiloda Batuhan Böke, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan ve 92 kiloda Rıfat Eren Gıdak mindere çıkacak.

Bulgaristan, Samokov, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı 23:43 Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı 23:13 İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar 22:44 Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar
Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti 21:59 Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor 21:32 Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim 21:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim
Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu 20:42 Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı 18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı         
00:01
Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü         
23:42
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık         
22:36
Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Sarnıç'a zorlama hapsi Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Sarnıç'a zorlama hapsi         
21:34
Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar         
21:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı         
20:47
ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi         
20:25
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 00:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement