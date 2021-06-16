Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya daha kazandı

Serbest stilde dün 110 kiloda Hakan Büyükcıngıl ile 55 kiloda Abdullah Toprak bronz madalya almıştı. Böylece serbest stilde madalya sayısı 4'e çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan , Bulgar Rumenov Stamenov'u yenerek bronz madalya elde etti.

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