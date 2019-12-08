Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası, İsrail'de başladı

Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası, 37 ülkeden 498 sporcunun katılımıyla İsrail'in Eilat şehrinde başladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde milli sporcular, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın 15 yaş altı kadınlar kategorisi 40 kiloda Ezgi Kılıç, koparma ve silkmede bronz madalya aldı. 45 kiloda Bahar Kırat, koparmada gümüş, silkmede bronz, toplamda da gümüş madalya elde ederek Avrupa ikincisi olmayı başardı. Yine aynı kiloda yarışan Nurgül Yüksel ile 49 kiloda Medine Bilicier koparmada bronz madalyanın sahibi oldu.

17 yaş altı erkekler kategorisi 49 kiloda Şahin Çelik, koparmada ikinci, silkmede ise 5'inci sırayı alıp, toplamda Avrupa ikinciliğini elde etti.

15 yaş altı erkekler kategorisi 49 kiloda Ertuğrul Seçkin, silkmede gümüş madala kazanıp, toplamda ise Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.

Türkiye'yi 20'si kadın, 20'si erkek 40 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.