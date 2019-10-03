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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

1 saat önce

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 6 madalya elde etti.

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İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkeklerde 53, 61 ve +65, kızlarda ise 47, 59 ve +59 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

Türk sporcular son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Erkekler 53 kiloda Berkay Erer ve 61 kiloda Ömer Furkan Körpe ile kızlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 53 kiloda Samet Ayaz, +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir ve kızlar 59 kiloda Büşra Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, şampiyonayı iyi derecelerle tamamladıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyona geçirdi. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldızlarda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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