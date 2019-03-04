Son Dakika Haberleri: Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Sona Erdi

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Sona Erdi

53 dakika önce

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi.

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Foggia kentinde 22 Şubat'ta başlayan şampiyonada 10 kategoride 30 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye, organizasyonu bir altın madalyayla tamamladı. Milli eskrimci Nisanur Erbil, turnuvanın ilk gününde yıldızlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada ayrıca Kadın Kılıç Milli Takımı, hem yıldız hem de gençlerde 4. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:34 Kaynak: AA

İtalya, Avrupa, Spor
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