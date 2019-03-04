Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Sona Erdi
53 dakika önce
İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi.
İtalya
'da düzenlenen Avrupa
Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Foggia kentinde 22 Şubat'ta başlayan şampiyonada 10 kategoride 30 milli sporcu mücadele etti.
Türkiye, organizasyonu bir altın madalyayla tamamladı. Milli eskrimci Nisanur Erbil
, turnuvanın ilk gününde yıldızlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada ayrıca Kadın Kılıç Milli Takımı, hem yıldız hem de gençlerde 4. sırada yer aldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:34 Kaynak: AA
Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu