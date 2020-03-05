Avrupa yükselişle açılırken, Asya yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa yükselişle açılırken, Asya yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa yükselişle açılırken, Asya yükselişle kapandı

6 saat önce

19'un Çin'de yayılma hızının yavaşlamasıyla yükselişle kapanırken, Avrupa da yükselişle açıldı.

Avrupa yükselişle açılırken, Asya yükselişle kapandı, System.String[]

19'un Çin'de yayılma hızının yavaşlamasıyla yükselişle kapanırken, Avrupa da yükselişle açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,270'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 95,200'den fazla vakanın olduğu bildirdi.

ASYA

Güney Kore'nin Covid-19'un sebep olduğu olumsuz ekonomik sonuçların kontrol altına amacıyla 9.9 milyar dolarlık teşvik paketi hazırladığını duyurmasının ardından Asya piyasaları yükselişle kapandı.

Kapanışta;

-Nikkie 225 yüzde 1.09 ve

KOSPİ yüzde 1.01,

-S&P/ASX 200 yüzde 1.11,

Hang Seng yüzde 2.10,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.87 arttı.

Dolar yen karşısında yüzde 0.55 düşerek 106.94 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, IMF'nin Covid-19  ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolar kaynak ayırdığını açıklamasının ardından Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.46,

- CAC 40 yüzde 0.37,

- FTSE 100 yüzde 0.12 artışla açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.29 artışla 1.1170'e çıkarken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.33 artışla 1.2914 düzeyinde.

ABD

ABD Temsilciler Meclisi, Covid-19'a karşı önlem alınabilmesi için belirlenen 8.3 milyar dolarlık bütçe tasarısını kabul etti.

Açılış öncesi;

Dow Jones yüzde 1.74,

S&P 500 yüzde 1.85,

Nasdaq 100 yüzde 2.0 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.33 artışla 1.1174 düzeyinde.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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