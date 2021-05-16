Avrupa Yürüyüş Kupası'nda iki üçüncülük

Türkiye, Çekya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nı iki bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentindeki organizasyonda Türkiye, 20 yaş altı erkeklerde hem bireysel hem de takım üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcu Serhat Güngör, 20 yaş altı erkekler 10 kilometre yarışında 42.20'lik derecesiyle üçüncü oldu. Bu yarışta Mustafa Tekdal'ın da 12. sırayı almasıyla takım puanında 15'i bulan ay-yıldızlılar, böylece İspanya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırayı aldı.

Büyük kadınlar yarışına iddialı giren milliler, Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın uzun süre ilk 10'da yer aldığı bu yarışta madalya çıkaramadı.

Meryem'in 12. kilometreden sonra yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle temposunun düşmesiyle takım disiplinindeki iddiasını kaybeden milli takım, buna karşın Ayşe Tekdal'ın 1.29.47'lik performansıyla bir ilke imza attı. Beşinci olan Ayşe, Avrupa Kupası'nda büyük kadınlarda Türkiye'nin bugüne kadarki en iyi sonucuna imza attı.

Evin Demir, 1.32.53 ile yarışı 14'üncü sırada bitirirken, Meryem zorlanmasına rağmen yarışı tamamladı ve finişe 1.35.12 ile 24. sırada ulaştı. Yarıştaki bir diğer milli atlet Kader Dost da 1.36.14 ile 26. olarak müsabakayı noktaladı. Türkiye, büyük kadınlar takım sıralamasında İspanya, Ukrayna ve İtalya'nın arkasında dördüncü sırayı elde etti.

Büyük erkekler 20 kilometrede ise Meryem Bekmez'e benzer bir şanssızlığı Salih Korkmaz yaşadı. Yarışa hızlı giren Salih, 10 kilometreyi 18 saniye farkla lider geçtikten sonra bu üstünlüğünü koruyamadı. 13. kilometrede rakiplerine yakalanan Salih, midesinde yaşadığı problem nedeniyle yarışın sonunda temposunu düşürmek zorunda kaldı ve son çizgiye 1.20.10'luk dereceyle yedinci sırada ulaştı. Yarışta Şahin Şenoduncu 1.22.44, Abdülselam İmuk 1.24.14, Selman İlhan da 1.25.30 ile finiş gördü.

Türkiye'nin tek atletle temsil edildiği 20 yaş altı kadınlarda ise Songül Koçer, 53.34 ile 18. sırada yarışmayı noktaladı.