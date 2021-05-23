Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre serbestte milli sporculardan Beril Böcekler 5'inci, Merve Tuncel 7. oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde, kadınlar 400 metre serbestte iki milli sporcu finalde mücadele etti.

Beril Böcekler 4.08.18 ile Avrupa beşinciliğini elde ederken, Merve Tuncel yarışı 4.10.97 ile 7. sırada tamamladı.

Kadınlar 400 metre serbestte altın madalyayı 4.04.66'lık derecesiyle İtalyan Simona Quadarella kazanırken, Rus Anna Egorova gümüş, Macar Boglarka Kapas bronz madalyanın sahibi oldu.