Son Dakika Haberleri: Avrupalı akademisyenlerden AB'ye İsrail çağrısı
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Avrupalı akademisyenlerden AB'ye İsrail çağrısı

1 saat önce

Avrupalı 155 akademisyen ve araştırma görevlisi, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulama ve araştırma programlarına katılımını durdurma çağrısında bulundu.

Avrupalı akademisyenlerden AB'ye İsrail çağrısı, System.String[]
Avrupalı 155 akademisyen ve araştırma görevlisi, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulama ve araştırma programlarına katılımını durdurma çağrısında bulundu.
AB Komisyonuna açık mektup gönderen 155 Avrupalı akademisyen ve araştırma görevlisi, İsrail'in açık şekilde insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekti.
Mektupta, "İsrail buna devam ettiği müddetçe, AB'ye, ülkeye yönelik kapsamlı silah ambargosu uygulama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullandı.
İsrail'in AB ile olan Ortaklık Anlaşması kapsamında "Horizon Europe" araştırma geliştirme projelerine katılım hakkı kazandığına işaret edilen mektupta, İsrail yönetiminin, uluslararası hukuku ihlal ettiği sürece söz konusu programa katılım hakkının askıya alınması gerektiği belirtildi.
Mektupta, Avrupalı vatandaşların vergilerinin bilgi ve teknolojiyi, insan haklarını ihlal etmek için kullanan İsrail'e aktarılmasının AB değerleriyle uyuşmadığına dikkat çekilerek, "Bilgi ve inovasyon, insanlığa ve topluma hizmet etmek için kullanılmalı." ifadesi yer aldı.
İsrail'in teknolojiyi askeri işgalini ve apartheid sistemini korumak için kullandığına vurgu yapılan mektupta, İsrail'in Filistinlilere karşı uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarının Birleşmiş Milletler tarafından da belgelendiği hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, İsrail, Güncel
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