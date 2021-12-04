Avrupalı aşırı sağcı ve muhafazakarlardan oluşan siyasi partiler Varşova'da buluştu - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'da bazı Avrupa ülkelerinden aşırı sağcı ve muhafazakarlardan oluşan 13 partinin katılımıyla düzenlenen "Varşova Zirvesi" adlı konferansta, Avrupa Birliği'nin (AB) özgür ve eşit ulus devletlerden oluştuğu ve Avrupa'nın gelecekte kriz ve gerilim yaşamaması için halihazırdaki durumu devam ettirmesi gerektiğinin vurgulandığı ortak bir bildiriye imza atıldı.

Konferansa, Fransa aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, İspanya aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Polonya Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

Konferans sonunda açıklanan ortak bildiride, AB'nin özgür ve eşit ulus devletlerinden oluştuğu, bu ülkelerin birçok alanda birbirine yakından bağlı olduğu ve Avrupa'nın gelecekte kriz ve gerilim yaşamaması için halihazırdaki durumu devam ettirmesi gerektiği belirtildi.

AB hukukunun keyfi uygulanması ve AB'nin temel anlaşmalarının ihlal edilmesinin reddedildiği vurgulanan bildiride, sadece devletlerin egemen kurumlarının tam demokratik meşruiyete sahip olduğu, AB kurumlarının böyle bir hakkının olmadığı ifade edildi.

Bildiride, "Avrupa ulusu kavramı hiçbir zaman olmadı ve gelecekte de olmayacak." ifadesi yer aldı.

Katılımcı partilerin Avrupa Parlamentosu'nda da yakın iş birliği olanaklarını değerlendirdikleri belirtilen bildiride, gelecek aylarda İspanya'da yine bir konferans kapsamında tekrar bir araya gelineceği kaydedildi.