Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret - Son Dakika
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Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret

12.03.2022 20:08

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya bakanları ile AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean, Polonya Ukrayna sınır bölgesindeki Przemysl tren garını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya bakanları ile AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean, Polonya Ukrayna sınır bölgesindeki Przemysl tren garını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Avusturya Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler ve Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk, Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da katıldı.

Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret
Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret
Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret

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Avusturya, Almanya, Ukrayna, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalı bakanlardan Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret - Son Dakika


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