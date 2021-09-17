Avrupalı bisikletçiler, Muğla'da Zeybek oynadı, ebru yaptı - Son Dakika

Avrupa Birliği Social Active Cycling Team Projesi kapsamında Menteşe'ye gelen 16 yabancı bisikletçi zeybek oynadı, ebru yaptı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde bir araya gelen bisikletçiler, kentin tarihi dokusunu keşfetti.

Yabancı bisikletçileri ve programın Türkiye ayağı sorumlusu Feridun Ekmekçi'yi karşılayan Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçe hakkında bilgi verdi. Menteşe'de kullanımının artması için belediye olarak bisiklet eğitimi verdiklerini aktaran Gümüş, bisiklet kullanımının insan sağlığına kattığı artılar bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesi halk oyunları eğitmenlerinden kısa süreli ders alan bisikletçiler, zeybek oynadı.

Daha sonra Menteşe Belediyesi ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile ebru yapan bisikletçilere yöresel yemek ikram edildi.