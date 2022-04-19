Avrupalı BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupalı BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı

19.04.2022 21:39
Avrupalı BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupalı ülkeler, İsrail ile Filistin arasında artan şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupalı ülkeler, İsrail ile Filistin arasında artan şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

BMGK, İsrail ile Filistin arasında son günlerde artan gerginliği ve şiddet olaylarını kapalı oturumda görüştü.

Fransa, Norveç, İrlanda ve Arnavutluk, toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı. Konseyin eski üyelerinden Estonya da ortak açıklamaya katıldı.

Doğu Kudüs dahil çatışmaların yaşandığı kutsal alanlarda gerilimin artmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Şiddete derhal son verilmeli." denildi.

Sivillerin zarar görmesinin engellenmesi ve kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, tüm taraflara maksimum itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in güneyine Gazze'den roket atışları kınanırken, İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinden ise bahsedilmedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
BM Güvenlik Konseyi, artan İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere toplanacak BM Güvenlik Konseyi, artan İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere toplanacak Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'da artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'da artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalı BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
20:14 MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 21:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupalı BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement