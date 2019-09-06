Son Dakika Haberleri: Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile aile boyu otostop serüveni
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Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile aile boyu otostop serüveni

2 saat önce

Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile aile boyu otostop serüveni Heim ailesi otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor Heim ailesinin E-5 Beylikdüzü'ndeki otostop imtihanı böyle görüntülendiİSTANBUL - İsviçre'den otostop için yolculuğa çıkan ve ilk duraklarını Türkiye olarak belirleyen...

Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile aile boyu otostop serüveni

Heim ailesi otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor

Heim ailesinin E-5 Beylikdüzü'ndeki otostop imtihanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İsviçre'den otostop için yolculuğa çıkan ve ilk duraklarını Türkiye olarak belirleyen Matthıasi ve Bella Heım çifti 5 yaşlarındaki kızları Oliva ile 15 ülke gezmeyi planlıyor. Günlerce sürecek yolcuklarını İtalya'da tamamlamayı planlayan Heim ailesinin, Beylikdüzü E-5'teki otostop maceraları ise böyle görüntülendi.

6 yıl önce evlenen Hong Kong'lu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim fotoğrafçılık ve yazılım mühendisliği mesleklerini bırakarak ülke ülke gezmeye başladı. 5 yaşındaki kızları Olivia'yı da yanlarına alan Heim çifti, İsviçre'den Türkiye'ye uçakla geldi. Bir süre İstanbul'da gezinen çift, Beylikdüzü'ne kadar otostop çekti. Yanlarındaki çocukları ile dikkatleri üstlerine toplayan çift toplamda 15 ülke gezerek İtalya'ya gitmeyi planlıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine konuşan Heim çifti, çocuklarıyla birlikte 2'nci kez otostop yolcuğuna çıktıklarını ifade ederek, "50 ülkeyi ziyaret ettik. Avustralya, Yeni Zelanda, Asya'nın tamamı, Avrupa ve ABD. Sadece 1 haftada. Türk insanları çok hoş, arkadaş canlısı, güler yüzlü. Türk yemekleri çok güzel. Kebap ve dürümü seviyoruz. Bu ikinci otostopumuz.

Beylikdüzü, İsviçre, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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