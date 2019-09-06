Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile aile boyu otostop serüveni

Heim ailesi otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor

Heim ailesinin E-5 Beylikdüzü'ndeki otostop imtihanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İsviçre'den otostop için yolculuğa çıkan ve ilk duraklarını Türkiye olarak belirleyen Matthıasi ve Bella Heım çifti 5 yaşlarındaki kızları Oliva ile 15 ülke gezmeyi planlıyor. Günlerce sürecek yolcuklarını İtalya'da tamamlamayı planlayan Heim ailesinin, Beylikdüzü E-5'teki otostop maceraları ise böyle görüntülendi.

6 yıl önce evlenen Hong Kong'lu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim fotoğrafçılık ve yazılım mühendisliği mesleklerini bırakarak ülke ülke gezmeye başladı. 5 yaşındaki kızları Olivia'yı da yanlarına alan Heim çifti, İsviçre'den Türkiye'ye uçakla geldi. Bir süre İstanbul'da gezinen çift, Beylikdüzü'ne kadar otostop çekti. Yanlarındaki çocukları ile dikkatleri üstlerine toplayan çift toplamda 15 ülke gezerek İtalya'ya gitmeyi planlıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine konuşan Heim çifti, çocuklarıyla birlikte 2'nci kez otostop yolcuğuna çıktıklarını ifade ederek, "50 ülkeyi ziyaret ettik. Avustralya, Yeni Zelanda, Asya'nın tamamı, Avrupa ve ABD. Sadece 1 haftada. Türk insanları çok hoş, arkadaş canlısı, güler yüzlü. Türk yemekleri çok güzel. Kebap ve dürümü seviyoruz. Bu ikinci otostopumuz.