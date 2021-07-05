Avrupalı diplomatik temsilcilerden İsrail'in Doğu Kudüs'te tehcir ve yıkım uygulamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Kudüs ve Ramallah'taki Avrupalı diplomatik temsilciler, İsrail'in Yahudi yerleşim politikası, Filistinlilere yönelik zorla göç dayatması, evleri tahliye etmesi, yıkması ve el koymasının uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirtti.

AB diplomatik temsilcisi ve AB ülkeleri misyon başkanlarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, 29 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinde Filistinlilere ait bir dükkanı yıktığı, bölgede yıkım tebligatı gönderilen binalar olduğu ve halihazırda 20 evin yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

El-Bostan bölgesinde binden fazla Filistinlinin evlerine yönelik yıkım tehlikesi olduğu aktarılan açıklamada, bunlara ek olarak İsrail Yüksek Mahkemesinin 2 Ağustos'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden tahliye edilmek istenen 27 aileden 4'ünün itiraz talebini kabul edip etmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.

"Bu uygulamalar, bölgede gerginliği tırmandırıyor"

Tahliye iddialarının temelini oluşturan İsrail yasalarının işgalci güç olarak İsrail'i, bölgedeki halkı koruma yükümlülüğünden kurtarmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Yahudi yerleşim politikası uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Tek taraflı bir uygulamadır. Zorla göç dayatması, evlerin tahliye edilmesi, yıkılması ve el konulması da böyledir. Bu uygulamalar, bölgede gerginliği tırmandırıyor; şiddeti ve insani sıkıntıları artırıyor. İsrail makamlarının bu uygulamaları hemen durdurması, Filistinlilere inşaat için gerekli izinleri vermesi gerekiyor."

Açıklamada ayrıca AB'nin iki devletli çözümden yana olduğu hatırlatıldı.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi stratejik önemiyle dikkati çekiyor.

Mahallenin Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde de 1550 kişi İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor.

El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.