Avrupalı hahamlar Yahudiliği sembolize eden emoji istedi
47 dakika önce
Avrupalı Hahamlar, sosyal medya platformları için evrensel kod uygulamasını düzenleyen ve oluşturan bilişim endüstrisi standardı Unicode'a bir mektup yazarak Yahudiliği temsil eden bir emoji eklenmesini talep etti
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08
Avrupalı Hahamlar, sosyal medya platformları için evrensel kod uygulamasını düzenleyen ve oluşturan bilişim endüstrisi standardı Unicode'a bir mektup yazarak Yahudiliği temsil eden bir emoji eklenmesini talep etti.
"Antisemitizme karşı günlük mücadelemiz küçük şeylerle başlar." diyen ve 700 din adamından oluşan Avrupa Hahamlar Konseyi'nin Unicode'a gönderdiği mektupta, Yahudileri sembolize edecek emojinin ya kipa giyen bir erkek, ya başörtülü Yahudi bir kadın ya da Tevrat kitabı olabileceğine işaret edildi.
Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi
Finale sayılı saatler kala Diriliş'in Ertuğrul'undan duygulandıran veda
Ünlü yazar Ayşe Kulin'in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı!
Dua Lipa, cesur paylaşımıyla yine olay yaratmayı başardı!