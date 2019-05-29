Son Dakika Haberleri: Avrupalı hahamlar Yahudiliği sembolize eden emoji istedi
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Avrupalı hahamlar Yahudiliği sembolize eden emoji istedi

47 dakika önce

Avrupalı Hahamlar, sosyal medya platformları için evrensel kod uygulamasını düzenleyen ve oluşturan bilişim endüstrisi standardı Unicode'a bir mektup yazarak Yahudiliği temsil eden bir emoji eklenmesini talep etti

Avrupalı hahamlar Yahudiliği sembolize eden emoji istedi, System.String[]
Avrupalı Hahamlar, sosyal medya platformları için evrensel kod uygulamasını düzenleyen ve oluşturan bilişim endüstrisi standardı Unicode'a bir mektup yazarak Yahudiliği temsil eden bir emoji eklenmesini talep etti.

"Antisemitizme karşı günlük mücadelemiz küçük şeylerle başlar." diyen ve 700 din adamından oluşan Avrupa Hahamlar Konseyi'nin Unicode'a gönderdiği mektupta, Yahudileri sembolize edecek emojinin ya kipa giyen bir erkek, ya başörtülü Yahudi bir kadın ya da Tevrat kitabı olabileceğine işaret edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 
Avrupa, Dünya
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