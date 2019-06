Avrupalı kadını Kavak giydirecek

Samsun'un Kavak ilçesinde kurulan ve tamamen ihracat ağırlıklı üretim yapacak olan bir tekstil firması, temmuz ayında üretime geçecek.

Günümüzün en son teknolojik yatırımı ile Kavak'ta kurulan fabrika, üretim için gün saymaya başladı. Şirket sahibi Aksu Şirin, "Konumu ve hızla büyüyen yapısı bizi yatırım için Kavak'a çekti" derken Belediye başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da, "İlçemiz sanayileşme yolunda hızla ilerliyor. Bu da bize gurur veriyor" açıklamasında bulundu.



Kavak'ta yatırım kararı almalarında ilçenin coğrafi konumu yanında Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun da bu yönde kendilerine gösterdiği ilgi ve desteğin de önemli olduğunu söyleyen şirket sahibi Aksu Şirin, "Şimdi Kavak'ta, Kavaklı gençlerle yaptığımız üretimi dünya' ya satacağız" diye konuştu.



Temmuz ayında üretime geçecekleri tesiste ilk etapta yaklaşık 150 kişi ile işe başlayacaklarını ancak bu sayıyı daha artıracaklarını anlatan Şirin, kısa sürede yapacakları ilave yatırımlarla entegre bir tesis haline geleceklerini kaydetti. Kavak'ta kurulu modern tesislerinde tamamen bayan giyim üzerine üretim yapacaklarını kaydeden Şirin, "Temmuz başlarında açılışını yaparak hizmete alacağımız tesisimizde ilk etapta bay ve bayan yaklaşık 150 işçi istihdam edeceğiz. Ancak bu sayı sürekli yapacağımız ilave yatırımlarla sürekli olarak artacak. Fabrikamızdaki üretim tümüyle dış pazar ağırlıklı olacak ve öncelikli pazarımız Almanya, Fransa ve Hollanda olacak. Samsun limanı ve havalimanına yakınlığı, Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan yol üzerinde olması ve Belediye yönetiminin girişimciye olan ilgisi Kavak'ı yatırım anlamında cazip kılıyor" şeklinde konuştu.



"Artık yepyeni bir Kavak var"



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da faaliyete geçecek yeni yatırımın ulusal ekonomiye olduğu kadar ilçe kalkınmasına da büyük destek vereceğini söyledi. Tüm imkanları ile her zaman yatırımcıların yanında olduklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu şunları söyledi:



"İlçemizi bir sanayi şehri yapacağımızı her zaman söyledik. Artık göç veren bir kent yerine dışarıdan göç alan bir Kavak'a doğru gidiyoruz. Sanayi yatırımlarımız hızla artıyor. Organize Sanayi Bölgemizde (OSB) tam doluluk sağladık. Şimdi ikinci OSB için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bizler girişimci ve yatırımcılarımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla memleketimizde iş yeri açıp insanımıza iş ve AŞ sağlayanların yanındayız. Bu yıl doğalgazında ilçemizde kullanıma girmesi yatırımları daha artıracaktır." - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

