AVRUPALI KADINLARIN ÇİÇEĞİ ANTALYA'DAN - Son Dakika

TÜRKİYE'de kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 25 ülkeye 60 milyon dal çiçek ihraç edildi.

Tarım ve turizm kenti olduğu kadar örtü altı üretimde de söz sahibi Antalya'da kesme çiçek sektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentteki seralarda üretilen çiçekler toplanıp, depolarda paketleniyor. Paketlenen ürünler yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü, paskalya gibi birçok özel gün için Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

SÜS BİTKİLERİNDE 8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla son sevkiyatlarını yaptıklarını anlattı. Sevkiyatların büyük bölümünü tamamladıklarını aktaran Yılmaz, son kalanların uçakla gönderiminin de sağlandığını açıkladı. Yılmaz, 8 Mart'ta yaklaşık 60 milyon dal çiçek ihracatı söz konusu. Parasal olarak da 8 milyon dolarlık ihracatı süs bitkilerinde gerçekleştirmiş olduk. Avrupa ve doğu bloğundan 25 ülkeye çiçek gönderdik dedi.

İNGİLTERE İÇİNSE ANNELER GÜNÜ TELAŞI

İngiltere için de hazırlandıklarını belirten Yılmaz, Yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve paskalya gibi günler var. Bunun dışında özellikle İngiltere'de martın sonunda Anneler Günü var. İngilizlerden Anneler Günü'nde yoğun taleple karşılaşıyoruz. O dönemde de İngiltere'ye yoğun çiçek gönderimi sağlıyoruz. Dolayısıyla 8 Mart'ın hemen arkası olduğu için bizde hareketlilik devam edecektir. İngilizlere Anneler Günü için ay sonuna kadar yoğun ihracat gerçekleştireceğiz diye konuştu.

'RUSYA VE UKRAYNA'YA İHRACAT TAMAMEN DURDU'

En önemli ihracat kalemlerinin karanfil olduğunu belirten Yılmaz, karanfilde iddialı olduklarını ve dünyanın birçok ülkesiyle rekabet ettiklerini söyledi. Yılmaz, Başta Hollanda olmak üzere İngiltere, Romanya gibi ülkelere en çok karanfil yolladık. Karanfil dışında barbatus (Hüsnü Yusuf çiçeği) ve solidago (Altın başak çiçeği) gönderdik. Son sevkiyatlarda Ukrayna ve Rusya bölgesinde sıkıntılar yaşamaya başladık. Şu an bu iki ülkeye ihracatımız tamamen durdu. Bundan sonraki uzun süreçte de o bölgelere ihracat yapamayacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna'daki savaşın bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini belirten Yılmaz, Sadece süs bitkileri değil; tarım ve turizmde de ülkemiz için çok önemli iki ülke. Ümit ediyoruz ki; bir an önce normalleşme olur ve bundan sonraki süreçte tekrar çiçek göndermeye devam ederiz dedi.