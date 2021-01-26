Avrupalı kayakçılar, Heliski için Türkiye'de - Son Dakika

Avrupalı kayakçılar, Heliski için Türkiye'de

26.01.2021 10:30
Avrupalı kayakçılar, Heliski için Türkiye'de, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince, rota Türkiye'ye çevrildi. Alpler yerine Kaçkarları tercih eden Avrupalı ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince, rota Türkiye'ye çevrildi. Alpler yerine Kaçkarları tercih eden Avrupalı ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı.

Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince rota Türkiye'ye çevrildi. Alpler yerine Kaçkarları tercih eden Avrupalı ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı. İki helikopterle alınarak zirvelere bırakılacak sporcular, yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşayacak. Sporcular ilk kayak heyecanı için yarın pistlere çıkacak. Her yıl 200 dolayında kayakçıyı ağırlayan Kaçkarlar için şimdiden aralarında İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya'dan 350 sporcu rezervasyon yaptırdı.

Kaçkarlar, Avrupa basınında

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası'nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Kayak sporcularının Kaçkarlardaki deneyimlerine yer verilen yazıda bölgedeki kar kalitesinin kayak sporu için son derece elverişli olduğu vurgulandı.

"350'nin üzerinde sporcu gelecek"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, pandemi sürecinden dolayı bazı ülkelerin heliski için dağlarını kapattıklarını belirterek bu süreçte kar kalitesinin diğer ülkelere göre kat kat daha iyi olması nedeniyle Kaçkarların cazibesinin artığını söyledi. Bu yıl 350'nin üzerinde adrenalin tutkununu ağırlamayı hedeflediklerini anlatan Haşimoğlu, "Sporcular zaten ülkelerinden gelirken Covid-19 testlerini yaptırarak geliyorlar. Burada da dörderli gruplar halinde helikopterlere biniyorlar. Zaten kayarken belli bir mesafe ile kayıyorlar. Otel içerisinde pandemi kuralları harfiyen uygulandığı için herhangi bir sorun yaşanmıyor" dedi.

"Kar kalitesi çok iyi"

Dünyaca ünlü sporcuların kar kalitesinden dolayı Kaçkarları tercih ettiğini anlatan Haşimoğlu, "Genelde Kanada, İsviçre, Almanya Amerika'dan, Rusya'dan farklı ülkelerden buraya geliyorlar. Havanın müsait olduğu günlerde sabah sekizde uçuşlar başlıyor. Farklı rakımlarda sporcular bırakılarak gün içerisinde aktivitelerine devam ediyor. Sporculara güvenlikle ilgili eğitimler veriliyor. Ayrıca sporcuların sırtlarında çığ düşmelerine karşı airbag çantaları var. Çığ tehlikesi olduğunda airbag mandalını çekiyor, içindeki gaz, onu 1- 2 metre havaya yükseltiyor, çığın tazyiki geçince de yere iniyor" diye konuştu.

"Kaçkarlar bu sezon en önemli kayak alanı"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi ortağı Haluk Kurt ise "Heliski dünyada çok fazla sayıda sporcuya hitap eden bir aktivite değil. Yapıldığı yer, helikopterlerin kullanılması, sınırlı sayıda sporcuya hitap ediyor. Türkiye'de heliski sporunun yapıldığının bilinmesi tüm dünya kayakçıları için Türkiye'nin kayak potansiyelinin yüksek olduğu yer anlamına geliyor. Bu aktivitenin Türkiye'nin tanıtımına büyük faydası var. Heliski Türkiye'de ilk başladığında zayıf başladı, popülerleşmesi zaman aldı. Bu sezon da dünyadaki pek çok heliski merkezinin kapalı olması şu anda Kaçkarları bu aktivitenin yapılabildiği en önemli yer haline getirdi" ifadelerini kullandı.

Helikopter pilotu: Zamanla yarışıyoruz

35 yıllık helikopter pilotu İsviçreli Rolan Burner de, "Kar kalitesi çok özel, bu yüzden sporcular burayı tercih ediyorlar. Biz uçuşlarımızı yaparken zamanla yarıştığımız için çok hızlı davranıyoruz. Sporcuların daha fazla alanda kayması için hızlı olunca da o manevraları gerçekleştiriyoruz" dedi.

DHA - Arzu Erbaş - Selman Kutlu

Koronavirüs, Türkiye, Rusya, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Avrupalı kayakçılar, Heliski için Türkiye'de - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor         
10:32
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı         
10:15
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:51:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupalı kayakçılar, Heliski için Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei