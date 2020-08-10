Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi - Son Dakika

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkezi, Kayseri ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için Kayseri'de ikamet eden Mehmet Ketencioğlu'nu fahri temsilci olarak görevlendirdi.

Birlik, yapılan atamayı Genel Başkanı Muzaffer Polat ve Genel sekreter Mustafa Duman kanalıyla kamu oyuna duyurdu. Birlik bu güne kadar ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye ve ilk öğretim ve lise öğrencisi gençlere ve ailelerine kaban ve ayakkabı yardımında bulunarak, okul kütüphanelerine ve huzur evinde kalanlara destek oldu.

Kayseri fahri temsilcisi olarak görevlendirilen Mehmet Ketencioğlu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Kayseri için hizmet te hiçbir karşılık beklemeden çalışanlar arasına hiçbir menfaat beklemeden bende dahil oldum. Allah razı olsun diyen idarecilerden sadece ilgi ve gerçek samimiyet bekliyoruz. Sadece oy deposu gibi görmesinler bizi, gerisini biz hallederiz" dedi. - KAYSERİ