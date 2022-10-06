Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplandı - Son Dakika
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Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplandı

06.10.2022 14:48

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor.

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki meclis çalışmaları nedeniyle toplantıya katılamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor.

Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplandı - Son Dakika

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