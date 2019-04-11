Son Dakika Haberleri: Avrupalı Liderler, Brexit Tarihini 31 Ekim'e Erteledi

Avrupalı Liderler, Brexit Tarihini 31 Ekim'e Erteledi

1 saat önce

Son olarak 12 Nisan tarihinde Avrupa Birliği'nden çıkması kesin gözüyle bakılan İngiltere'de, Avrupalı liderlerin yoğun toplantıları sonrası Brexit tarihi 3 Ekim'e ertelendi.

Avrupalı Liderler, Brexit Tarihini 31 Ekim'e Erteledi, System.String[]
Son olarak 12 Nisan tarihinde Avrupa Birliği'nden çıkması kesin gözüyle bakılan İngiltere'de, Avrupalı liderlerin yoğun toplantıları sonrası Brexit tarihi 3 Ekim'e ertelendi. Böylece İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkma olasılığı da 6 aylığına ertelendi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihinin 31 Ekim'e ertelendiğini ifade ederek bu vesileyle en başarılı uzlaşıyı bulmak için 6 aylık ek bir süreye sahip olacaklarını açıkladı. Gece boyu süren yoğun toplantılar sonucu alınan karar sonrası yorum yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, kararın alınacak en iyi uzlaşı kararı olduğunu dile getirdi. Macron, kararla birlikte AB üyesi 27 devletin bütünlüğünün korunduğunu ifade etti.

May, 22 Mayıs tarihinde bir çıkış umuyor

Avrupalı liderlerle sıkı toplantılar sonucu alınan kararı kabul etmesine rağmen İngiltere Başbakanı Theresa May'ın gözü Avrupa Birliği'nden 22 Mayıs tarihinde bir çıkış yapmak üzere duruyor. Başbakan May bugün Parlamentoya açıklamalarda bulunacağını açıklarken muhalefetin işçi parti ise parlamentoda çoğunluğu elde etmek üzere yürütülen müzakerelerin devam edeceğini bildirdi. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:32:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupalı Liderler, Brexit Tarihini 31 Ekim'e Erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]