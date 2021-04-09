Avrupalı liderler, Prens Philip için taziye mesajları yayımladı - Son Dakika

Avrupalı liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Prens Philip'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, Kraliçe 2. Elizabeth, Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına başsağlığı dileklerini iletti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet ailesine en derin başsağlığı dileklerini ileterek, "Bu üzücü zamanda NATO müttefikimiz İngiltere'nin yanındayız." mesajını gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, taziye mesajında Prens Philip'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Sizlere, Kraliyet ailesine ve halkınıza vatandaşlarım adına da en içten taziyelerimi sunuyorum. Prens Philip, Almanya'da popüler ve saygın biriydi." ifadelerini kullandı.

Prens Philip'in zor ve iyi günlerde Kraliçe 2. Elizabeth'e, aileye ve Britanya halkına bir dayanak olduğunu kaydeden Steinmeier, "Prens Philip, Kraliyet Donanması'nın bir üyesi olarak, Avrupa'nın Nazi teröründen kurtarılması için savaştı. Demokrasi ve özgürlüğe olan bağlılığını hatırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Angela Merkel de Prens Philip'in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Prens Philip'in Almanya'ya yönelik dostluğu, dürüstlüğü ve görev bilincinin unutulmayacağını belirten Merkel, "Tüm düşüncelerimiz Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet ailesinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da Twitter hesabından, "Korfu Adası'nda dünyaya gelen Prens Philip, uzun yıllar boyunca ülkesine özveriyle hizmet verdi." mesajını paylaştı.

Edinburgh Dükü Prens Philip'in kaybından derin üzüntü duyduğunu belirten Sakellaropulu, Kraliçe Elizabeth, Kraliyet ailesi ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cesaretle, görev duygusuyla ve gençlik ve çevreye bağlılıkla tanımlanan örnek bir hayat yaşayan majesteleri Kraliçe Elizabeth, Kraliyet ailesi ve İngiliz halkına, majesteleri Prens Philip'in ölümü üzerine içten taziyelerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Prens Philip, Kraliçe 2. Elizabeth ile taç giymeden 5 yıl önce 1947'de evlenmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'ın dört çocuğu, sekiz torunu var.

10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğan Prens Philip, geçen ay Londra'daki St Bartholomew Hastanesi'nde kalp operasyonu geçirmişti.