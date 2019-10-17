Son Dakika Haberleri: Avrupalı liderler yeni Brexit anlaşması için ne dedi?
Son Dakika Dünya Avrupalı liderler yeni Brexit anlaşması için ne dedi?

Avrupalı liderler yeni Brexit anlaşması için ne dedi?

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun yeni bir Brexit anlaşması için el sıkıştığını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun yeni bir Brexit anlaşması için el sıkıştığını açıkladı.


Barnier yeni ayrılma anlaşmasının gün içerisinde Avrupa Birliği liderlerine sunulacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan Barnier, "Görüşmeler son zamanlarda oldukça zor geçti ancak başardık." dedi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:12 
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