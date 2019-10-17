Avrupalı liderler yeni Brexit anlaşması için ne dedi?
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun yeni bir Brexit anlaşması için el sıkıştığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun yeni bir Brexit anlaşması için el sıkıştığını açıkladı.
Barnier yeni ayrılma anlaşmasının gün içerisinde Avrupa Birliği liderlerine sunulacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan Barnier, "Görüşmeler son zamanlarda oldukça zor geçti ancak başardık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:12
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