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Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi - Son Dakika

Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi

02.09.2021 16:43
Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi' adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi' adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. Türk müzisyenlerin de yer aldığı koro, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye ve 5 Avrupa ülkesinden 30 genç müzisyeni Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Korosu', Başakşehir Belediyesi ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği iş birliğinde muhteşem bir konser verdi.

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER

Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan toplam 30 kişinin yer aldığı Sınır Tanımayan Ahenk İçin Korosu, göç ve mültecilik gibi kavramlara dikkat çekmek için, kendi dillerinde şarkılar söyledi. Koro aynı zamanda Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü de seslendirdi.


Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi

Başakşehir Belediyesi, Muhsin Ertuğrul, Avrupa Birliği, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi - Son Dakika


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