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Avrupalı öğrenciler Alanya'da

7 saat önce

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı'nın "Eğitim ve Tecrübe Değişimi" projesi kapsamında 3 ülke öğrencileri Alanya'da buluştu.

Avrupalı öğrenciler Alanya'da, System.String[]

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı'nın "Eğitim ve Tecrübe Değişimi" projesi kapsamında 3 ülke öğrencileri Alanya'da buluştu. Gençlerin interneti bir eğitim aracı olarak kullanmasının hedeflendiği projede internet üzerinden öğrenme imkanlarının kullanılması ve e-öğrenme kurslarına daha sık katılım amaçlanıyor. Çalışmalara Türkiye'den Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Romanya'dan Titu Maiorescu University ve Polonya'dan Institute of the Memorial of Kresowy Heritage katkı sağlıyor. Etkinlik kapsamında bu üç ülkede öğretim elemanları ve öğrencilerin katılım gösterdiği toplantılar düzenleniyor. Proje sonucunda önerilen ve test edilen web siteleri, portallar ve öğrenme uygulamaları için veri tabanı oluşturulacak.


Misafirlerin Türkiye ve Alanya'da ilk kez bulunduğunu söyleyen Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Anna Maria Bielecka, "Proje eğitimleriyle birlikte öğrencilerimize Alanya'mızı tanıtma fırsatı da bulduk. ALTAV ve Alanya Belediyesi katkılarıyla teleferik turu yaptıktan sonra Ehmedek (cami, kültür evi), Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası, Alanya Arkeoloji Müzesi, Dim Mağarası, Dim Çayı, Kızılkule ve Alanya Tersanesi'ni gezdik. Bu önemli projeye emek veren Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Genel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Murat Ertan Doğan, Romanya'dan Prof.Dr. Ioana Duca ve Polonya'dan Prof.Dr. Wlodzimierz Osadczy'ye sonsuz teşekkürler" dedi. - ANTALYA

Polonya, Romanya, Erasmus, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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