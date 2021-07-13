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Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu - Son Dakika

Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu

13.07.2021 12:12
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu, System.String[]

ERASMUS Gençlik Değişimi Projesi kapsamında 4 ülkeden Tekirdağ'a gelen 35 genç, kuşlara yuva, sokak hayvanlarına da kulübe yaptı.

ERASMUS Gençlik Değişimi Projesi kapsamında 4 ülkeden Tekirdağ'a gelen 35 genç, kuşlara yuva, sokak hayvanlarına da kulübe yaptı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Gençlik Değişimi Projesi'yle İspanya, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen 7 öğrencinin de aralarında bulunduğu  35 genç, Çorlu'da buluştu. Ortak projeler üreten ve yaptıkları kuş evlerini ağaçlara asan gençler, sokak hayvanları için tasarladıkları kulübelerinin bir kısmını sokaklara bıraktı, bir kısmını da Çorlu Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim etti.

Projeye katılan gençlerden İrem Yazar, etkinliğin çok önemli olduğunu, misafirleriyle güzel projeler hazırladıklarını söyledi. Yazar, "Proje kapsamında ülkelerimizde var olan hayvan haklarıyla ilgili sunumlar yapıldı ve sokak hayvanlarının durumu tartışıldı. Sokak hayvanları için suntalardan 35 kulübe, kuşlar için ağaca asılacak şekilde 35 kuş kafesi yapıldı. Bunlar hem barınaklara bağışlandı hem de katılımcılarımız eşliğinde sokaklara asılarak ev sahipleriyle buluşturuldu" dedi.'İYİ BAKILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI'Konuk gençlerin Türkiye'deki sokak hayvanları bakımı konusundaki fikirlerinin değiştiğini ifade eden İrem Yazar, "Aslında yabancı ülkelerden gelen misafirlerimiz sokak hayvanlarımıza çok iyi bakılmadığını düşünüyorlardı. Çorlu Belediyesi barınağına ziyaretimiz sonrasında onları ne kadar sahiplendiğimizi ve ne kadar koruduğumuzu, yaşamlarının ne kadar güzel olduğunu gördüler. Bu onları da bizim gibi çok mutlu etti. Bu esnada hayvan hakları kanunun çıkması haberini de duyunca onlar da biz de çok sevindik. Yabancı ülkelerden gelen arkadaşlarımız da kendi ülkelerinde hayvanlara nasıl davranıldığını, nasıl ilgilenildiğini anlattılar" dedi.'ÇIKAN YASA HEM BİZİ HEM DE MİSAFİRLERİ MUTLU ETTİ'

Projeye katılan Onur Şahin de hayvan hakları yasasının önemini belirterek, "Biz bu projeyi yaptığımız anda hayvanlarla ilgili kanun kabul edildi. Bu bizi ve katılımcıları çok memnun etti. Çünkü hassastık bu konuda. Bütün katılımcılar da bununla ilgili fikirlerini sundular, nasıl çözümler bulunur diye. Özellikle pandemi döneminde hayvanlarla ilgili çok sorunlar yaşandı. Sokakta bırakıldı. İnsanlar, sırf yalnızlıklarını geçirmek için hayvan sahiplendiler ama sonra da hepsini geri bıraktılar. Böyle bir hassas hal yaşandı bizim için de. Ama kanun çok iyi oldu. Hayvanlara yapılan şiddetlerle ilgili haberler çıkmıştı. Umarım hayvanlar için çok iyi olacak, daha iyi yaşayacaklar" diye konuştu.


Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu
Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu

Sokak Hayvanları, Tekirdağ, Türkiye, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupalı öğrenciler, sokak hayvanları için buluştu - Son Dakika


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