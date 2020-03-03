Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı - Son Dakika

Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Bursa'nın adını Avrupa ve dünyaya duyuruyor.

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Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Bursa'nın adını Avrupa ve dünyaya duyuruyor.


Nilüfer ilçesindeki Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nden hibe desteği alan 'Kültürler Avrupa'da Buluşuyor' (Cultures Meet in Europe) projesinin paydaşı İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Kuzey İrlanda'dan gelen yabancı öğretmenler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kentte kültür turuna çıkan heyet, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinde verilen eğitim hakkında bilgi aldı, derslere katıldı. Renkli görüntülere sahne olan ziyaret esnasında Harmandalı zeybeği oynayan yabancı öğretmenlere mini bir dinleti sunan saz ve ses sanatçıları ziyaretçilerden tam not aldı. - BURSA

Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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