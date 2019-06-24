Son Dakika Haberleri: Avrupalı parlamenterler İstanbul seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?
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Avrupalı parlamenterler İstanbul seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?

29 dakika önce

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri Avrupa Birliği'nde yakından takip edildi, sosyal medyada farklı yorumlar yer aldı.

Avrupalı parlamenterler İstanbul seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?, System.String[]
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri Avrupa Birliği'nde de yakından takip edildi.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir çok Avrupa parlamenteri ve siyasetçi Twitter üzerinden İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:53 
Avrupa Birliği, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya
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