Son Dakika Haberleri: Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası
Son Dakika Dünya Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası

Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası

25 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatın sonrasında Avrupa Parlamentosu üyelerinden de ilk tepkiler geldi. Euronews'e konuşan vekillerden bir kısmı Türkiye'nin hamlesine anlayış gösterilmesi gerektiğini söylerken, diğerleri de operasyona karşı çıktı

Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatın sonrasında Avrupa Parlamentosu üyelerinden de ilk tepkiler geldi. Euronews'e konuşan vekillerden bir kısmı Türkiye'nin hamlesine anlayış gösterilmesi gerektiğini söylerken, diğerleri de operasyona karşı çıktı.


Van Orden: Türkiye'nin çekincelerini anlamalıyız


Yaşananları üzücü olarak değerlendiren AP vekili Geoffrey van Orden, Türkiye'nin güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle anlayış gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Van Orden şöyle konuştu Açıklaması

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Euronews, Türkiye, Avrupa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:06 
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