Son Dakika Haberleri: Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti

Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi.

">
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi. Komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:13 

Marietje Schaake, Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım Fenerbahçe'nin, Rus Takımlarına Karşı Deplasmanda Yüzü Gülmüyor!

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:33:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]