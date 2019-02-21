Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti

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Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk

Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin