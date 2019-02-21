Avrupalı Parlamenterlerden Mesaj Var: Türkiye Kopenhag Kriterleri Konusunda Yeterliliğini Kaybetti
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi.
Avrupa
Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye
ile müzakerelerin askıya alınması çağrısının onaylanmasıyla gözler bir kez daha AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktaya çevrildi. Komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake
gelişmeleri değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:13
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