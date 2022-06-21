Avrupalı parlamenterlere Eskişehir met helvası ve simit ikram edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantısına katılan Türk delegasyonu, katılımcılara geleneksel Türk tatlarını ikram etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay'ın da yönetim kurulunda yer aldığı AKPM Kadınlar Grubu (Women@pace) toplantısı öncesi Avrupalı parlamenterlere baklava, lokum, Eskişehir met helvası ve simit çeşitleri ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Kültürümüz çok zengin bir kültür. AKPM toplantılarında yüzlerce farklı ülkeden meslektaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Buranın, geleneksel Türk tatlarını dünyaya tanıtırken aynı zamanda ikram ve misafirperverlik kültürümüzü de ön plana çıkarmak için çok güzel bir yer olduğunu düşündük. Avrupalı parlamenterler özellikle baklava ve Eskişehir met helvasına çok ilgi gösterdiler. Çoğu bu tatları ilk defa deneyimlediler. Hem buradaki siyasi gerginliği bir nebze dağıtmış olmaktan hem de ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Delegasyon Başkanımıza verdiği destek için teşekkür ederim.'"

Günay, met helvasının coğrafi işaretli bir ürün olduğunu vurguladı.

Ürünlerin hem yurt içinde hem de dünyada tescilinin, tanıtımının önemine dikkati çeken Günay, "Bir ülke kültürüyle, değerleriyle bilinir, değer kazanır. Ülkemizde dünyaya tanıtılmayı bekleyen binlerce zenginlik var. Eskişehir met helvamız bunlardan biriydi ve bakın şimdi tescilli ve coğrafi işaretli Eskişehir met helvamızı bugün yüzlerce farklı ülkenin parlamenterleri tattı, öğrendi. Bu ürünlerimizin sayısını artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.