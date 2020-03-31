Avrupalı seçkin sağlık ve esenlik destinasyonu Balıkesir oldu - Son Dakika

Avrupalı seçkin sağlık ve esenlik destinasyonu Balıkesir oldu

ANKARA - "Sağlık ve Esenlik Turizmi (Health and Well-Being Tourism)" teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi 2019'da Türkiye'nin ulusal destinasyonu Balıkesir oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan 30 başvuru arasından Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri ile birlikte finale kalan Balıkesir, artık Avrupa Komisyonunun Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak. Zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, eko-turizm ve agro-turizmde sunduğu imkanlar ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçilen şehir, Avrupa Komisyonunca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek. Bakanlık, değerlendirme sürecinde destinasyonun sahip olduğu sağlık ve esenlik turizmi ögelerini ve bu kapsamdaki turizm faaliyetlerini, destinasyona ulaşım imkanlarını, tesis kapasitelerini, sanatsal etkinliklerini, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığını, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal ve uluslararası belge ve ödülleri, sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ile destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldı.

Avrupa Komisyonunca her yıl farklı temalarla düzenlenen EDEN, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.