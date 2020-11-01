"Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri... - Son Dakika

"Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri...

01.11.2020 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri çıkarmamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Suriye'den Yemen'e, Arakan'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar bunun en acı örneğidir. Srebrenitsa soykırımını çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar son yıllarda yaşanan bu zulümleri sadece seyretmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım 1995 tarihinde Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton görüşmelerinin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajda, "25 sene önce Srebrenitsa'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum. Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin adalet talepleri maalesef tam olarak yerine getirilmemiş, faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Birleşmiş Milletlerin koruması altına sığınan kardeşlerimizi katillerine teslim ederek ölüme gönderenler sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Suriye'den Yemen'e, Arakan'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar bunun en acı örneğidir. Srebrenitsa soykırımını çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar son yıllarda yaşanan bu zulümleri sadece seyretmişlerdir" dedi.

"IRKÇI TERÖRİZM BİRÇOK BATI ÜLKESİNDE VEBA GİBİ YAYILMAKTA, KİMİ ZAMAN DEVLET BAŞKANI SEVİYESİNDE HİMAYE GÖRMEKTEDİR"

"İnsan Hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin bu gün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini görüyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irkçı terörizm birçok batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir. Müslümanlara ait ibadethanelere, işyerlerine, mescitlere, sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırılar vahim boyutlara ulaşmıştır. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir dur denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse, bu günde İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir" diye konuştu.

"SREBRENİTSA'DAKİ SOYKIRIMIN BİR DAHA TEKRAR ETMEMESİ İÇİN GÖRDÜĞÜMÜZ YANLIŞLARI CESARETLE DİLLENDİRMELİYİZ "

Zirveye destek sunan liderlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların sosyal gerilimlerin tırmandığı bir dönemde demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve adaleti savunan herkese tüm devlet adamlarına önemli görevler düşüyor. Srebrenitsa'da işlenen soykırımını bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmeli, çözüm yollarını yine beraber aramalıyız. Sadece kendimizi ve ülkelerimiz için değil, evlatlarımızın İstikbali içinde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Srebrenitsa soykırımını 25'inci senesinde Dayton barış anlaşması görüşmelerinin 25'inci yıldönümünde düzenlenen bu anlamlı zirvenin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya için uyanış vesilesi olmasını diliyorum. Zirvenin tertip edilmesinde emeği geçenleri kutluyor iştirakleriyle zirveye destek olan katkı sunan bütün liderlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri...

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Srebrenitsa, Arakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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