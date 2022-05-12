Avrupalı Sosyalistler Partisi: Türkiye'deki Yargı Sistemi Muhalefetten İntikam Almak İçin Kullanılıyor - Son Dakika
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Avrupalı Sosyalistler Partisi: Türkiye'deki Yargı Sistemi Muhalefetten İntikam Almak İçin Kullanılıyor

12.05.2022 20:17
Avrupalı Sosyalistler Partisi: Türkiye'deki Yargı Sistemi Muhalefetten İntikam Almak İçin Kullanılıyor

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES), Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararına ilişkin, “PES, hiçbir suç işlemeyen Kaftancıoğlu’nun taraflı olarak onanan hapis cezasından dolayı üzüntü duyuyor. PES bu kararı Türkiye’deki yargı sisteminin muhalefetten intikam almak için kullandığının net bir işareti olarak tanıyor” açıklamasını yaptı.

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES), Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararına ilişkin, "PES, hiçbir suç işlemeyen Kaftancıoğlu'nun taraflı olarak onanan hapis cezasından dolayı üzüntü duyuyor. PES bu kararı Türkiye'deki yargı sisteminin muhalefetten intikam almak için kullandığının net bir işareti olarak tanıyor" açıklamasını yaptı.

PES, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararına tepki gösterdi. PES'in, "Türk mahkemesinin kararından dolayı üzgünüz. Kaftancıoğlu masumdur. CHP'den arkadaşlarımızın yanındayız" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"PES, hiçbir suç işlemeyen Kaftancıoğlu'nun taraflı olarak onanan hapis cezasından dolayı üzüntü duyuyor. PES bu kararı Türkiye'deki yargı sisteminin muhalefetten intikam almak için kullandığının net bir işareti olarak tanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin bu eylemini kınıyor ve Sayın Kaftancıoğlu, ortak üye partimiz CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye'de tehditlere, baskılara ve hapis cezalarına maruz kalan sayısız muhalif siyasetçiyle tam dayanışma içindeyiz.

Avrupalı sosyalistler ve demokratlar hukukun üstünlüğü ve demokrasi adına her zaman CHP'li meslektaşları ve Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini her zaman destekledi ve destekleyecektir. Bu ve diğer davalardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz."

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Yargıtay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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