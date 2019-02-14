Avrupalı startup'ın ABD bileti Türkiye'den

İkisi yurt dışından toplam 18 teknoloji şirketine yatırım yapan Revo Capital, 60 milyon euroluk ikinci fon için çalışmalara başladı.

İkisi yurt dışından toplam 18 teknoloji şirketine yatırım yapan Revo Capital, 60 milyon euroluk ikinci fon için çalışmalara başladı. Portföydeki Onedio, Sinemia gibi markalar ise şimdi satış için vitrine çıkıyor. (Muhammed Kafadar)

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