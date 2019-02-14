Son Dakika Haberleri: Avrupalı startup'ın ABD bileti Türkiye'den

Avrupalı startup'ın ABD bileti Türkiye'den

1 saat önce

İkisi yurt dışından toplam 18 teknoloji şirketine yatırım yapan Revo Capital, 60 milyon euroluk ikinci fon için çalışmalara başladı.

Avrupalı startup'ın ABD bileti Türkiye'den, System.String[]
İkisi yurt dışından toplam 18 teknoloji şirketine yatırım yapan Revo Capital, 60 milyon euroluk ikinci fon için çalışmalara başladı. Portföydeki Onedio, Sinemia gibi markalar ise şimdi satış için vitrine çıkıyor. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:35 

Ekonomi
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