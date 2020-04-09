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Avrupalı taşımacılar sınırlarda kolaylık istiyor
1 saat önce
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Türkiye'den sınır geçişlerinde kolaylık sağlamasını bekliyor.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Türkiye'den sınır geçişlerinde kolaylık sağlamasını bekliyor. Şoförlerin '14 gün karantina' sorununa çözüm için de 'hızlı tanı' testi isteniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:56
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