Avrupalı tüketicinin ilgisi kuru kayısı ihracatını artırdı

Malatya'dan yılın ilk ayında 9 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, ülkeye 25,5 milyon dolar döviz girişi sağlandı.

8 milyon ağaçla ülkenin yaklaşık 17 milyon adetlik kayısı ağacı varlığının önemli bölümünün bulunduğu Malatya'da 50 bine yakın aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Bu yılın ocak ayında ise 9 bin tonluk ihracat karşılığında 25,5 milyon dolar elde edildi. 2019'un aynı ayına göre ihracat miktarı 700 ton, tutarı da 5,5 milyon dolar arttı.

Depremden dolayı kısmi bir etkilenme oldu"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru kayısı ihracatındaki artışın devam ettiğini söyledi.

Ocak ayı ihracatının hem miktar hem de tutar bakımından artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Özcan, "2019 yılı ocak ayında 8 bin 300 tonluk kuru kayısı ihracatı karşılığında 20 milyon dolar gelir elde ettik. Bu yılın ocak ayında ise 9 bin ton kuru kayısı ihraç ederek 25,5 milyon dolar kazanç sağladık." diye konuştu.

Özcan, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli depremin kuru kayısı ihracatını da olumsuz etkilediğini belirterek şöyle devam etti:

"Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin yoğun etkilendiği bir deprem yaşadık. Ocak ayının son haftası işlerimizde kısmen yavaşlama oldu. O hafta da işlerdeki yoğunluk devam etseydi, geçen yılın ocak ayına göre 1000 tonluk bir fark oluşacaktı. Depremden dolayı bir haftalık kısmi bir etkilenme oldu. Malatya depremle ilgili yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor. Şubat ayında kayısı ihracatında ciddi artış bekliyoruz."

Çin'e ihracatta durgunluk var

Ramazan Özcan, Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin Noel tatilinde marketlerden ciddi anlamda kayısı satın aldıklarını, talepteki bu artış nedeniyle ithalatçı firmaların şubat ayı siparişlerini ocak ayına çekmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özcan, "Şubat teslimatları ocak ayında yapılınca kuru kayısı ihracatında ciddi artış oldu. Bu devam ederse üretici fiyatlarına da mutlaka yansıyacaktır. Şubat ayında da Amerika ve Avrupa ülkelerinde kayısı tüketiminin yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Kayısıyı kalitesi ve kalibresine göre sınıflandırdıklarını, standart ihracatlık kayısının "4 numara" olarak anıldığını anlatan Özcan, "Kalibre olarak 140-160 tanesi bir kilogram gelen bir ürün. Bu ürün 11 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Diğer kayısı sınıflarına yansımasına baktığımızda yüzde 15'lik bir artış gerçekleşmiş oluyor. İhracatta artış olunca, piyasada ürüne talep oluşuyor ve daralma oluyor. Bu durum ham madde fiyatlarına yansımış oluyor." diye konuştu.

Özcan, Çin'e kayısı ihracatında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durgunluk yaşandığını, havaların ısınmasıyla bu sorunun da aşılacağına inandıklarını kaydetti.