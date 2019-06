Avrupalı turist Beyoğlu'na geri döndü

UĞUR ASLANHAN - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, ilk 4 ayda İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının 4,4 milyonla rekor kırdığını, verilere göre en yüksek artışın Avrupalı turistte olduğunu belirterek, "Gelen turist sayısına ilişkin verilerin yanı sıra hem otellerimizde hem de Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gözlem yaptığımızda Avrupalı turistin Beyoğlu'na döndüğünü görüyoruz." dedi.

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini kaydederek, bu yıl hedefin 50 milyon turist olduğunu söyledi. İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısının geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 24 artarak 13 milyon 433 bini geçtiğini hatırlatan Hışım, bu yıl da artışın hem İstanbul hem de Beyoğlu bazında önemli rakamlara ulaştığının altını çizdi.

Hışım, "Yılın ilk 4 ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı tarihi rekoru kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9'luk artışla 3 milyon 897 binden 4 milyon 399 bine çıktı. Burada önemli olan Avrupalı turist sayısındaki yükseliş." diye konuştu.

Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelirin ekonomi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Hışım, turistlerin hem İstanbul'da hem de Beyoğlu'nda daha fazla kalması ve daha çok harcama yapması için dernek olarak kendilerinin de bazı proje ve düşüncelerinin bulunduğunu, bunlara son şeklini verdiklerinde kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı.

"İstanbul'a 2019'da en çok Almanlar geldi"

Hışım, Gezi Parkı odaklı gelişmeler ve devamındaki terör saldırıları gibi olumsuz olaylar sonrası gerileyen Batılı turist sayısının tekrar artışa geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Avrupalı turistteki olumlu sinyallerin meyvesini bu yıl daha iyi topluyoruz. Hava yoluyla gelen yolcuların yanı sıra İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin uğraması muazzam bir gelişmeydi. Bu ayın ilk haftasında Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı Regent Seven Seas Vogayer adlı geminin 750 yolcusu vardı. Umarız bundan sonra gelen gemi ve yolcu sayısı artar."

Hışım, yılın ilk 4 ayında İstanbul'a en çok Almanların geldiğini kaydederek, "İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'a gelen Alman sayısı yüzde 9,5 artarak 315 bine yükseldi. İkinci sırada bulunan İranlılar yüzde 20,9 azalarak 267 bine gerilemiş. En çok ziyarette üçüncü sırada bulunan Rusların sayısı yüzde 17, dördüncü Iraklılarınki ise yüzde 32,2 artmış." dedi.

Artış İtalyanlarda yüzde 29, İspanyollarda yüzde 45

İlk 4 sıra dışındaki ülkeler incelendiğinde en çok artışın Avrupalı turistte görüldüğünü belirten Hışım şu bilgileri verdi:

"Bu çok sevindirici bir gelişme. İlk 4 ayda İstanbul'a gelen turist sayısına göre çoktan aza göre sıralarsak geçen yılın aynı dönemine göre, Fransızlarda yüzde 22,2, İngilizlerde yüzde 5,3, Hollandalılarda yüzde 18, İtalyanlarda yüzde 28,9, İspanyollarda yüzde 45,2, İsveçlilerde yüzde 18,9, Belçikalılarda yüzde 15,8, Avusturyalılarda yüzde 43,9 artış gözlemlendi. İstanbul'un ziyaret edenlerin sayısı Yunanlarda yüzde 12,7 artarken, İsviçrelilerde yüzde 26,7, Danimarkalılarda yüzde 34,8, Sırplarda yüzde 110, Polonyalılarda yüzde 33,1, Norveçlilerde yüzde 8,2, Hırvatistanlılarda yüzde 33,3, Slovenyalılarda yüzde 29,1, Portekizlilerde yüzde 19, Litvanyalılarda yüzde 59,6 yükseldi."

Hışım, söz konusu dönemde İstanbul'u 151 bin Fransız, 141 bin İngiliz, 95 bin Hollandalı, 85 bin İtalyan, 58 bin İspanyol, 48 bin İsveçli, 45 bin Belçikalı ve Avusturyalı, 39 bin Yunan, 38 bin İsviçreli, 27 bin Danimarkalı, 20 bin Sırbistan ve Polonyalının ziyaret ettiğini söyledi.

Beyoğlu'nda otel doluluğu yüzde 100'e yaklaştı

Hışım, verilerden de görüleceği üzere İstanbul'a Avrupalı turistin geri döndüğünün söylenebileceğini ifade ederek, aynı durumu Beyoğlu'nda da gözlemlediklerini bildirdi.

Beyoğlu'nun, 40 bini aşan yatakla İstanbul'un bu alanda en yüksek kapasiteye sahip ilçesi olduğunu dile getiren Hışım, ilçede her bütçeye uygun, alternatifi yüksek otellerin hizmet verdiğini aktardı.

Hışım,sözlerini şöyle tamamladı:

"Kış sezonu Beyoğlu'nda otel doluluğu yüzde 80 ortalamayla tarihi rekorunu kırmıştı. Şu anda da yüzde 100'e yaklaşan dolulukla her şey çok güzel gidiyor. Gelen turist sayısına ilişkin verilerin yanısıra hem otellerimizde hem de Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gözlem yaptığımızda daha önce geri çekilen Avrupalı turistin Beyoğlu'na döndüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Söz konusu sayının, hem yılın geri kalanında hem de önümüzdeki senelerde artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

